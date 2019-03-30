Celal Doğan’a sosyal medyada büyük tepki
Gaziantepliler, 31 Mart Mahali İdareler Genel Seçimleri’ne DSP’den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giren Celal Doğan’ın daha önce HDP’den milletvekili olduğunu unutmadı.30 Mart 2019 Cumartesi 17:31
Doğan’ın terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP çatısı altında Meclis’te görev aldığını bilen Gazi şehirliler, bu düşüncelerle yarın sandık başına gidecek.
Antep Savunması’nda gözünü kırpmadan canını verenlerin kemiklerini sızlatmayacak Gaziantepli seçmenler, gereğini yapacak. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışan Doğan’a dersini verecek olan Antepliler, şehri gerçek sahibine teslim edecek.
Seçim çalışmaları kapsamında her fırsatta barışı diline pelesek eden Doğan, terör örgütüne yandaşlığını gizlemeye çalışsa da halkın nazarında başarılı olamadı.
Sosyal medyadan Gazianteplilerin büyük tepkisini çeken Celal Doğan, hayali sukuta uğrayacak, bir daha Antep yolunu zor görecek.
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