Celal Bayar Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2019 YÖK atlas
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesini tercih edecek adaylara Celal Bayar Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları, Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, Celal Bayar Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2019, Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 2019, Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 2019, Celal Bayar Üniversitesi att taban puanlarını araştırmaya başladı.28 Haziran 2019 Cuma 10:29
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesini tercih edecek adaylara Celal Bayar Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları, Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, Celal Bayar Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2019, Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 2019, Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 2019, Celal Bayar Üniversitesi att taban puanlarını araştırmaya başladı.
Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulu taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Elektrik taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Endüstriyel Tavukçuluk taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Pazarlama taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Bağcılık taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Bitki Koruma taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Kooperatifçilik taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Organik Tarım taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Maliye taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Lojistik taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamalar
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksekokulu taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Adalet taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi İşletme Yönetimi taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi İşletme Yönetimi taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Maliye taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Mimari Restorasyon taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları
Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları
ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)
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