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Aktüel

Çekya’dan korona mücadelesine görsel şölenle destek

Çekya’da korona salgınına karşı yürütülen mücadeleye, tarihi ve kamu binalarına yansıtılan renkli ışıklarla destek verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:49:11 -
Çekya’dan korona mücadelesine görsel şölenle destek

Çekya’da korona salgınına karşı yürütülen mücadeleye, tarihi ve kamu binalarına yansıtılan renkli ışıklarla destek verildi.


Çin’den dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı mücadelede ülkelerden destek gelmeye devam ediyor. Çekya’da korona virüs mücadelesine destek vermek için tarihi binalara Çekya bayrağının renkleri yansıtıldı. Bayrak renklerinin yanı sıra çeşitli renklerle de aydınlatıldı. Çekya Dışişleri Bakanlığı ofisine yansıtılan renklerle görsel şölen sunulurken, Başbakanlık Ofisi binasına ise renkli ışıklarla, “Yapabiliriz” yazıldı.

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