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Dünya Çekya'da 'zorbalık' sona erdi! Zorunlu aşı kararnamesinin iptalinin ardından yeni adım
Dünya

Çekya'da 'zorbalık' sona erdi! Zorunlu aşı kararnamesinin iptalinin ardından yeni adım

Çekya'da Yüksek İdare Mahkemesi, ülkede Covid-19 nedeniyle restoranlar ve otellere aşı olmamış ya da daha önce Covid-19 hastalığı geçirmemiş kişilerin girişini engelleyen uygulamayı kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 21:51:00 -
Çekya'da 'zorbalık' sona erdi! Zorunlu aşı kararnamesinin iptalinin ardından yeni adım

Çekya'da zorunlu aşılama kararnamesinin iptalinin ardından Covid-19 önemleri kapsamında tedbirler hafifletildi.

Çekya Yüksek İdare Mahkemesi Daire Başkanı Petr Mikes düzenlediği basın toplantısında, Çekya'da 3 Ocak'ta yürürlüğe giren restoran, kafe, bar ve otel gibi yerlere aşı olmamış ya da daha önce Covid-19 hastalığı geçirmemiş kişilerin girişini engelleyen uygulamanın kaldırıldığını duyurdu.

Alınacak tedbirler vatandaşları asla aşılamaya zorlamamalıdır

Mikes, “Bakanlık, restoran, kafe, bar ve otel gibi yerlerde dezenfektan kullanımı veya koltukların konumu gibi teknik bir önlem olmadığı sürece bu tür iş yerlerinin girişlerinde kısıtlamaya gidemez. Bu uygulamanın mevcut Covid-19 salgın yasası içerisinde hiçbir dayanağı yoktur. Bu durum için Sağlık Bakanlığına bir hafta süre veriyoruz. Eğer yasada değişikliğe gidilirse uygulama devam eder” dedi.

Mikey ayrıca, “Alınacak tedbirler vatandaşları asla aşılamaya zorlamamalıdır. Aşı olmamış fakat normal bir yaşam sürmek isteyen kişilerin haklarını kısıtlayarak onları aşıya zorlamış olursunuz ki bu yasalara aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Eksiklik olduğunu biliyoruz

Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek ise alınan yeni karara yönelik, “Konu ile ilgili çalışmalarımız var. Bu yasayı biz çıkartmadık ve eksik olduğunu biliyoruz. Yasadaki eksikleri tamamlamak için Meclise getirdik, fakat muhalefet değişiklikleri engellemek için elinden geleni yapıyor. Eğer bu yasayı değiştirebilmiş olsaydık bunların hiçbiri yaşanmayacaktı“ dedi.

Çekya’da son 24 saatte 57 bin 195 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 100 bin 462'ye yükseldi. Ülkede ayrıca 213'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 2 bin 653 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği Çekya'da Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 281'e ulaştı.

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