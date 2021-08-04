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Çekya'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var
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Dünya Çekya'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var
Dünya

Çekya'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var

Çekya’nın Almanya sınırına yakın Domazlice kasabası yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, en az 50 yolcu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 12:27:00 -
Çekya'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var

Çekya’nın batısında yer alan Plzen Bölgesi Kurtarma Birimi Sözcüsü Maria Svobodova, ülke basınına yaptığı açıklamada, iki yolcu treninin Domazlice kasabasına bağlı Milavce köyünde çarpıştığını duyurdu.

Svobodova, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 7’si ağır en az 50 yolcunun da yaralandığını kaydetti.

İki tren birbirine çarptı

Çekya Demiryollarından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 08.00 sularında meydana geldiği, çarpışmaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, bölgede demir yolu ulaşımının durdurulduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, büyük ihtimalle Almanya’dan gelen yolcu treninin dur sinyalini görmediğini, bunun kazaya yol açmış olabileceğini söyledi. Havlicek, kaza bölgesine gidiyor.

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