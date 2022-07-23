Çekya'da arabada bırakılan 3 yaşındaki çocuğu polisler kurtardı

Çekya’nın başkenti Prag’da bir alışveriş merkezinin otoparkında güneş altındaki arabada bırakılan 3 yaşındaki kız çocuğunu ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.

Çekya’nın başkenti Prag’daki bir alışveriş merkezinin otoparkında 3 yaşındaki kız çocuğunu ebeveynleri güneş altındaki arabada bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, arabadaki çocuk ile konuşmaya çalıştı. Sadece İngilizce konuşabilen çocuk tüm denemelere rağmen arabanın kilidini açmayı başaramazken, polis ekipleri arabanın ön camını kırarak terlediği ve korktuğu gözlemlenen kız çocuğunu arabadan çıkarttı.

Ailenin turist oldukları anlaşıldı

Kız çocuğunun olay yerinde sağlık kontrolleri yapılırken, hastaneye gitmesini gerektirecek bir soruna rastlanmadı. Daha sonra olay yerine gelen ailenin turist olduğu anlaşılırken, polis pasaport kontrolünün ardından haklarında hiçbir işlem yapmadan kızın ailesini serbest bıraktı.

Polis Sözcüsü Jan Danek, “Bu tür olayların yaşanmasını istemiyoruz. Süre ne kadar olursa olsun bir çocuk kesinlikle araç içinde yalnız bırakılmamalı. Özellikle bu sıcak havalarda. Ekiplerimiz olay yerine geldiğinde bir süre bekleyip araç içindeki çocukla konuşmaya çalıştı. Çocuk aracın kilidini açmayı başaramayınca camı kırmak zorunda kaldık” dedi.

Camı kırarak bebeği kurtarmışlardı

Bu hafta içinde Çekya’nın başkenti Prag’daki Vinohrady bölgesinde 6 aylık bir bebek annesi tarafından araç içerisinde yalnız bırakılmış, olayı gören bir kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler tarafından aracın camı kırılarak bebek kurtarılmıştı.