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Aktüel Çekya ve Slovakya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor
Aktüel

Çekya ve Slovakya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:42:45 -
Çekya ve Slovakya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor

BUDAPEŞTE (AA) - Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışlar nedeniyle geçen hafta acil durum ilan eden Çekya ve Slovakya'da günlük vaka sayısında yeni rekorlar kırıldı.

Çekya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 457 ile rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 90 bin 22'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 794'e yükseldi.

Hastanede tedavi gören hasta sayısının 1387'ye ulaştığı belirtilen açıklamada ayrıca hastaların 326'sının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula, salgındaki artış nedeniyle önümüzdeki günlerde tedbirlerin arttırılacağını ifade etti.

Slovakya'da ise son 24 saatte 877 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü.

Slovakya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 14 bin 689'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55'e yükseldi.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Çok zor günler bizleri bekliyor ve kesinlikle yeni rekorlar kırılacak. Şahsi beklentim ise geçen hafta alınan önlemlerin etkisi hafta sonu görülecek.'' ifadelerini kullandı.

- Polonya, Avusturya ve Macaristan'da da artış devam ediyor

Polonya’da son 24 saatte 3 bin 3 yeni vaka tespit edilirken, artan vaka sayılarına dikkati çeken Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, alınan tedbirlere uymayanlara karşı ''sıfır tolerans'' gösterileceğini söyledi.

Can kayıplarına ve salgının ciddi oranda yayılmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Niedzielski, bu süreçte ''bencilce davranılmaması'' gerektiğini, özellikle maske zorunluluğunun bulunduğu yerlerde bu kurala uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

Polonya'da toplam vaka sayısı 107 bin 319’a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 792’e çıktı.

Avusturya’da son 24 saatte bin 29 yeni vaka tespit edilirken, toplam virüs bulaşanların sayısı 51 bin 382, toplam can kaybı ise 844 olarak kayıtlara geçti.

Macaristan'da ise 24 saatte 816 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 33 bin 114'e, toplam ölü sayısı 877'ye yükseldi.

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