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Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çekya Başbakanı Babis arasındaki görüşme sırasında, misafir başbakanın sürekli meraklı gözlerle Külliye'yi incelemesi dikkatlerden kaçmadı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:33
Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Çekya Başbakanı Andrej Babis'in sürekli Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ni incelemesi dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edilen Çekya Başbakanı Andrej Babis'in Külliye'den gözlerini alamadığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Külliye'yi inceledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi kameraların karşısına geçen iki liderin fotoğraf çekimi sırasında Çekya Başbakanı Andrej Babis'in sürekli Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ni incelemesi dikkatlerden kaçmadı. Servis edilen görüntülerde Babis'in sürekli tavana ve eşyalara baktığı görülüyor.

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:33
  1. Çekya Başbakanı Andrej Babis
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  4. Cumhurbaşkanılığı Külliyesi

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak17 dk önce
    Hz. Ömerin roma sefirini nasıl karşıladığını, niye konuşup duruyoruz ki. Yada ömerler aranıyor derken, ne demek istiyoruz ki? Ömer olmadan ömerleri GÖREMEZ ve BULAMAZSIN. Kod farkı diye birşey vardır, hatta rakım farkı desek daha doğru olur, sen ovada koşarken dağın ZİRVESİNDEKİ ömerleri nasıl görüp, nasıl bulabilirsin ki?Yeni akit de kaygan bir zemine doru kayıyor, ya ömerlerle ol yada saray reklamı yap. Yıllarca üçüncü havalimanı GÜZELLEMELERİ taptın, birgün demedin eski havalimanının yeri müsait, genişletilerek dünyanın en büyüğü yapılabilirdi diye. Devletin cebine girecek para başkalarının cebine girmezdi diye. Arazi devletten, krediler devletten, SAHİ ŞİRKET kaç para koydu da otuz yıl, kıredileri ödedikten sonra kalanı cebine indirecek? Geçen bir trol diyor ki, kendi burjuvamızı oluşturuyoruz, fetö de böyle semirtilmişti. Nerdeyse beni ihanetle, milli olmamakla suçladı.
  • Tr.Tr.35 dk önce
    Külliyenin azameti devletin azametini göstermez.Öyle olsa idi Britanya 3.Dünya ülkesi olurdu.Üzerinde güneşin batmadığı Kanada ve Avustralya gibi bir çok ülkenin bağlı olduğu emperyal olmazdı.Merkez bankasında sıcak nakit,altın açısından en sağlam ülkelerden birisi...Birde bizim duruma bak...
  • samisami39 dk önce
    Birde gelsin bu ülkede vatandaşın çarşısına pazarına bir baksın ne halde diye,millet pazar sonrası artık topluyor bu ülkede.Varmı sizin yatacak yeriniz yağdanlıklar.
  • EmrklEmrkl40 dk önce
    Gözlerini alamadı bu zenginlik büyüklük değildirhalk üç kuruşla yaşıyorsa ay sonunu getiremiyorsa Saray’ların şatafatların hiç bir anlamı yoktur millet gözünde mütevazilik en büyük erdemdir gözlerini alamıyor ancak Çek halkı bizden daha rahat yaşamakta

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