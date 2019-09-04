Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çekya Başbakanı Babis arasındaki görüşme sırasında, misafir başbakanın sürekli meraklı gözlerle Külliye'yi incelemesi dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Çekya Başbakanı Andrej Babis'in sürekli Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ni incelemesi dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edilen Çekya Başbakanı Andrej Babis'in Külliye'den gözlerini alamadığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Külliye'yi inceledi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi kameraların karşısına geçen iki liderin fotoğraf çekimi sırasında Çekya Başbakanı Andrej Babis'in sürekli Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ni incelemesi dikkatlerden kaçmadı. Servis edilen görüntülerde Babis'in sürekli tavana ve eşyalara baktığı görülüyor.

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