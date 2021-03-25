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Gündem Çektiği yeni filmi piyasaya sürdü ‘Mizansen’ Hüseyin Aygün’de bağımlılık yaptı
Gündem

Çektiği yeni filmi piyasaya sürdü ‘Mizansen’ Hüseyin Aygün’de bağımlılık yaptı

PKK’nın tiyatro olsun diye kaçırdığı Hüseyin Aygün, İstanbul Sözleşmesinin fesh edilmesinin üzerinden daha 1 hafta bile geçmeden cinayetler yaşandığını söylüyor. Aygün, sanki katiller İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını dört gözle bekliyorlarmış gibi algı yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 15:12:00 -
Çektiği yeni filmi piyasaya sürdü ‘Mizansen’ Hüseyin Aygün’de bağımlılık yaptı

CHP Tunceli eski Milletvekili Hüseyin Aygün, sosyal medyada yayılan algı operasyonlarına böyle sarıldı. 

Güvenlik güçlerine teslim olan "Azat Cüngüş" kod adlı PKK'lı terörist Gürbüz Topçu, dönemin CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, PKK tarafından kaçırılıp iki gün sonra serbest bırakılmasının ‘mizansen’ olduğunu itiraf etmesiyle rezil olan Milletvekilinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla komik duruma düştü.

Yaptığı paylaşımda, "Bir günde 6 kadın öldürüldü.. Eşcinsel gence işkence yaptı, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının kadın-erkek tüm bireyleri nasıl korumasız bıraktığı, 1 hafta geçmeden ortaya çıktı.." sözleri ile sanki katillerin İstanbul Sözleşmesi'nin feshini bekliyormuş gibi algıya girişmesi sosyal medyada da tepki çekti.

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Yorumlar

keçili71

bir çin atasözü derki it ürür kervan yürür, yalandan kim öldü.
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Şenol

Ya bu zihniyet ne şerezsiz adi .... bir zihniyet ;cahape hdpkk ateizm kamalizm ,mevlam sonunuzu tez zamanda getirir inşAllah
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