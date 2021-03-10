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Gündem Çekmeköy'de iki kardeşin inşaat çukurunda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi
Gündem

Çekmeköy'de iki kardeşin inşaat çukurunda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Çekmeköy'de kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda cansız olarak bulunmalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaatın yetkilisi adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 11:03:00 -
Çekmeköy'de iki kardeşin inşaat çukurunda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşlerin, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda ölü bulunmalarına ilişkin gözaltına alınan inşaatın yetkilisi O.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolüne götürülen zanlı, daha sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Olayın geçmişi

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşler, önceki gün öğle saatlerinde kaybolmuş, durumun bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama çalışması yapmıştı.

Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki kardeşin cesedini bulmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kardeşin inşaat alanındaki çukurda ölü bulunmalarına ilişkin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında inşaatın yetkilisi O.A. gözaltına alınmıştı.

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