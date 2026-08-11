Çekmeköy’de anlamlı toplantı

Çekmeköy’ün eğitiminde; çocukların, gençlerin, öğretmenlerin daha iyi şartlarda eğitim ve öğretime devam etmeleri konusunda birçok konu başlığı masaya yatırıldı. Toplantıda Çekmeköy Eğitime Destek Platforumu Başkanı Selamet Aygün, Çekmeköy Müftüsü Abdulselam Özdere, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Arife Gökkuş, Eğitimci-Yazar Muhammed Sarı okullarla ilgili, eğitimle ilgili fikir ve önerilerini Kaymakam Ömer Bilgin ile paylaştılar.

Ömer Bilgin, “İstanbul’un en güzel ilçesi olan Çekmeköy’de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu” ifade etti. Ömer Bilgin, “Daha önce görev taptığım ilçelerde nasıl halkımıza hizmet ettiysem Çekmeköy’de yine aynı şekilde halkımıza hizmet ederek, kalıcı eserlere imza atmak istiyorum, Çekmeköy’de her kalbe dokunarak, ilçemizde ki sorunları en az seviyeye indireceğiz” dedi.

Başkan Selamet Aygün ise, “Ziyaretimizde milli ve manevi değerlerle mücehhez, çevresine, vatanımıza kültürlerimize ve değerlerimize sahip çıkan bir gençlik yetiştirme noktasında Sivil Toplum kuruluşlarımız ve Kamu Kurum ve kuruluşlarımızda müşterek neler yapabileceğimizi istişare ettik. Faydalı bir ziyaret ve toplantı oldu” ifadesini kullandı.

Konuşmasının devamında Selamet Aygün, “Genç ve dinamik Kaymakamımıza nazik kabulleri için şahsım ve Platform üyesi STK temsilcilerimiz adına teşekkür ederim” dedi.

Kaymakam Ömer Bilgin, nazik ziyaretleri için EDEP Başkanı Selamet Aygün ve STK temsilcilerine teşekkür etti.

Toplantı dua ve temennilerle son buldu.