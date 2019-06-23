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Çekmeköy seçim sonuçları 2019 | İstanbul Çekmeköy 23 Haziran seçim sonuçları oy oranları

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23 Haziran 2019 Pazar 19:53
Çekmeköy seçim sonuçları 2019 | İstanbul Çekmeköy 23 Haziran seçim sonuçları oy oranları

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Çekmeköy seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı. Kurul'un, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle almıştı. AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varılmıştı. YSK, iptal edilen İBB seçimlerinin 23 Haziran’da yapılmasına karar vermişti. İptal edilen İBB seçimleri için bugün İstanbullular sandık başına gitti.

Anadolu Ajansına göre Çekmeköy seçim sonuçları

Millet İttifakı 50.64% EKREM İMAMOĞLU

Cumhur İttifakı 48.61% BİNALİ YILDIRIM

Saadet Partisi 0.50% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.15% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.10%

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 19:53
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