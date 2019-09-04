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"Çekler ve Türkler arasındaki ticari dostluk pekişiyor"

Resmi ziyaretleri kapsamında Türkiye'de bulunan Çekya Başbakanı Andrej Babis, Çek markası Skoda’nın Türkiye distribütörü Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı- Çekya Başbakanı Andrej Babis:- "Türk ve Çek dostluğu sağlam temellere dayanıyor. Ticari, kültürel ve sportif iş birliğinin artarak sürmesi için büyük çaba harcayacağım"- "Ziyaretlerim esnasında hiç doğum günü pastası almamıştım. Doğum günümü Prag'da kutlayacak fırsat olmamıştı, bu nedenle burada kutluyorum. Bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum"- Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce:- "Çekler ve Türkler arasında sağlam temellere dayanan dostluğun Çekya Başbakanı Andrej Babis'in de gayretleriyle artarak süreceğine inancım tamdır"

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:59
"Çekler ve Türkler arasındaki ticari dostluk pekişiyor"

İSTANBUL (AA) - Resmi ziyaretleri kapsamında Türkiye'de bulunan Çekya Başbakanı Andrej Babis, Çek markası Skoda’nın Türkiye distribütörü Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

İstanbul Boğazı'ndaki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek, Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, Çekya Türkiye Büyükelçisi Pavel Kafka, Çekya İstanbul Başkonsolosu Petr Mares başta olmak üzere birçok devlet yöneticisi ve iş dünyasından temsilciler katıldı.


- "Türkiye ve Çekya arasında yeni iş birlikleri hayata geçecek"


Çekya Başbakanı Andrej Babis, yemekte yaptığı konuşmada, Türk ve Çek dostluğunun sağlam temellere dayandığını, ticari, kültürel ve sportif iş birliğinin artarak sürmesi için büyük çaba harcayacağını söyledi.

Türkiye ve Çekya arasında yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesi için sağlam temellerin atıldığını ifade eden Babis, "Skoda markası gibi geleneksel Çek markaları tarihi markalardır. Birinci Dünya Savaşı döneminden kalan markalarımız ile şimdi güçlü bir şekilde yerimizi alıyoruz. Türkiye’ye gelişimizde herkes bizi çok içten karşıladı. Daha önceden ticaret için ziyaret ettiğim İstanbul’da güzel hatıralarım var. Kendimizi arkadaşlarımız arasında hissediyoruz." değerlendirmesini yaptı.


- "Resmi ziyaretlerimdeki ilk doğum günü"


Çekya Başbakanı Andrej Babis onuruna verilen yemekte, Babis'in 2 Eylül’deki doğum günü de kutlandı.

Yemekte kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Babis, ziyaretleri esnasında hiç doğum günü pastası almadığını belirterek, "Doğum günümü Prag'da kutlayacak fırsat olmamıştı. Bu nedenle burada kutluyorum. Bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yemeğin ardından Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce tarafından Çekya Başbakanı Andrej Babis'e, Türk-Çek Dostluk Derneği'nin ilk rozeti takdim edildi. Babis, ziyaretleri esnasında aldığı hediyeleri ülkesinde sergilediğini belirterek, takdim edilen rozeti Lihtenştayn Sarayı'nda sergileyeceklerini söyledi.


- "Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir yere ulaştı"


Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce de yaptığı konuşmada, son yıllarda gösterdikleri özverili çalışmalar sonucunda Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir yere ulaştığını belirterek, 30 yıldır Skoda'nın Türkiye temsilciliğini sürdürdüklerini dile getirdi.

Göreve başladığı 2010 yılından itibaren Skoda markasına insanların duyduğu güven ve kalite algısını pekiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"İki kadim halk olan Çekler ve Türkler arasında sağlam temellere dayanan dostluğun Çekya Başbakanı Andrej Babis'in de gayretleriyle artarak süreceğine inancım tamdır. Ayrıca ticari iş birliğimiz şimdi çok yönlü ve çok güçlü bir yapıya sahip. Çek Cumhuriyeti’nin 30’ncu yılından sonra da bu güçlü işbirliğinin katlanarak süreceğine inanıyorum.

Bildiğiniz gibi geçen yıl Türk-Çek Dostluk Derneği’nin temellerini attık. Bu dernek ile ticaret, sanat, spor ve kültürel alanlarda en üst düzeyde işbirliğini hedefliyoruz. İki ulus arasında geçmişe dayanan dostluğumuz bu işbirliğimiz sayesinde en üst seviyeye ulaşacaktır. "

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:59
  1. Çekya Başbakanı Andrej Babis
  2. Skoda

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