25 Mart’ta Resmi Gateze’de yayımlanan ve mayıs ayı boyunca olsun olmasın tüm çeklerin bankaya ibrazı yasaklanmıştı. Söz konusu maddenin değiştirilmesi için AK Parti yeni bir teklifi TBMM’ye sundu.

Çekler bankaya ibraz edilebilir mi?

İbraz süresi 30 Nisan ile 31 Mayıs olan çekler 31 Mayıs’a kadar ibraz edilemeyecek. Ancak bu çeklerin ibraz edilmesi ve karşılığının bulunması halinde ödeme yapılacak. Karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise ‘karşılıksızdır’ işlemi yapılmayacak. Bu tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021’den itibaren süreleri içinde ibraz edilebilecek.