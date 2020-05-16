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Yerel

Çekirgeler şimdi de dağ köylerinde

Geçtiğimiz haftalarda İzmir Tire Akarca Ovasında bulunan mahsulleri yiyerek zarar veren çekirgeler bu kez dağ köylerinde görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:03:45 -
Çekirgeler şimdi de dağ köylerinde

Geçtiğimiz haftalarda İzmir Tire Akarca Ovasında bulunan mahsulleri yiyerek zarar veren çekirgeler bu kez dağ köylerinde görüldü.


Tire Başköy ve Ortaköy civarında görülen çekirgeler, incir ağaçlarına zarar vermeye başladı. Bahçelere giren çekirgeler incir yapraklarını yedi. Çiftçiler, kısa sürede bir çok ağacı telef eden çekirgelerle başa çıkamaz duruma geldiklerini belirtti. Geçtiğimiz haftadan bu yana çekirge ile mücadelesini sürdüren Tire Ziraat Odası ve Tire İlçe Tarım Müdürlüğü, dağ köylerde de çekirge salgınının artmasından dolayı alarmın rengini kırmızıya çevirdi. Bölgeye alanında uzman mühendisler gönderen ilçe tarım müdürlüğü ilaçlama çalışmasına başlayacak.



"Popülasyon artışı çok fazla”


Durumu yerinde incelemek için bölgeye giden Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, “Bu bir çekirge salgınıdır. Bu her yıl olur. Ancak bu yıl popülasyon artışı çok fazla. Maalesef gün geçtikçe ekolojik denge bozuluyor. Şu an bu bölgede yabani kuş türevleri kalmadı. Eğer bunlar olsaydı zaten o kuşlar bu çekirgeleri yiyerek beslendikleri için böyle bir salgın olmayacaktı. O yüzden doğaya önem vermeliyiz ve sahip çıkmalıyız. İnşallah ilçe tarım müdürlüğümüz başta olmak üzere bizim de vereceğimiz makine ekipman desteği ile biz bu mücadeleyi de atlatırız. Şimdiden çiftçilerimize geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

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