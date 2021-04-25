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Dünya Çekirgeler Şam'ı istila etti!
Dünya

Çekirgeler Şam'ı istila etti!

Suriye’nin başkenti Şam’ı dün akşam çekirgeler tarafından istila edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 18:15:00 -
Çekirgeler Şam'ı istila etti!

Çekirge istilasının ülkede iç savaş nedeniyle bazı ailelerin tek geçim kaynağı haline gelen tarım ürünlerine zarar vermesinden endişe ediliyor.

Esed rejimi Tarım Bakanlığı yetkilisi Hazem Al-Zaila, “Şam’ı basan çekirgeler çöl çekirgesi. Sayıları çok sınırlı. Mahsulleri çok etkilemeyebilir. Suriye iklimi sıcaklık ve nem açısından çöl çekirgelerinin yayılmasına uygun olmadığı için korkmaya gerek yok” ifadesini kullandı.

 

 

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