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Yerel Çekirge üretim merkezi alev alev yandı
Yerel

Çekirge üretim merkezi alev alev yandı

Antalya’da çekirge üretim merkezinde yangın çıktı. Kurt ve hamam böceklerinin olduğu bölümde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 09:21:00 -

Antalya’nın Aksu ilçesi, Fettahlı Mahallesi’ndeki Selami Gökgöl’e ait çekirge üretim merkezinde yangın çıktı. Kurt ve hamam böceklerinin olduğu kısımda çıkan yangın çevredekileri korkuturken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangın sonrası işletmede maddi hasar oluştu.

Yangının fanlardan birinde çıktığı düşünülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İşletme sahibi Selami Gökgöl, yangının çekirge üretim yerinde çıkmadığını, kurtların ve hamam böceklerinin olduğu bölümde sürekli çalışan fanlardan birinde çıktığını söyledi. Gökgöl, 500 bin liralık maddi zararının olduğunu belirtti.

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