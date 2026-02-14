Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı... Suç makinesi enselendi!

  • İSTANBUL
Batman'da 20 ayrı dosyası olan şahıs, kesinleşmiş hapis cezasına rağmen teslim olmadı. JASAT ekipleri şahsı kıskıvrak yakalayarak cezaevine teslim etti.

Batman merkezde düzenlenen çalışmalarda, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıldır firari durumda olan Y.A.’nın ailesiyle vedalaşmak için kente geleceği bilgisiyle Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti.

Zanlı, araçtan indiği sırada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

