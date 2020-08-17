Çekiciyle taşınan minibüste 1483 şişe sahte içki ele geçirildi
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çekiciyle taşınan minibüste 1483 şişe sahte içki bulundu.
Sahte içki sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyü yakınlarında minibüs taşıyan çekiciyi takibe aldı.
Uygulama noktasında durdurulan çekicideki minibüste arama yapıldı.
Kazalı olduğu görüntüsü verilen minibüste 1483 şişe sahte içki ele geçirildi.
Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.