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Yerel Çekicinin dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Çekicinin dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 10:27:00 -
Çekicinin dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otomobil ve bir çekici araçta yapılan aramada, 24 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otomobil ve bir çekici araçta yapılan aramada, 24 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı belirtilen valilik açıklamasında, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda, Tatvan ilçemizde durdurulan bir otomobil ve bir çekici araçta yapılan kontrollerde, çekici aracın dorse kısmına yapılan zula içerisinde 24 düzensiz göçmen yakalanmış, bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yapılacaktır." denildi. (İLKHA)

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