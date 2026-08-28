Çeken akıntı tehlikesi: Ordu genelinde sahiller kapatıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ordu’da yüksek dalga ve çeken akıntı riski nedeniyle 29-30-31 Ağustos tarihlerinde il genelinde denize girmek yasaklandı.
Ordu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, 29-30-31 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşabileceğinin tahmin edildiği bildirildi. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alınan meteorolojik veriler doğrultusunda yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla, Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararıyla 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi günleri il genelinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Yetkililer, üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.