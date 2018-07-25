Çekem otunun faydaları nelerdir?

ÇEKEM OTUNUN FAYDALARI:

- Üst solunum yolu hastalıklarını sıklıkla yaşayan kişilerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir çaydır. İçerdiği ferhalatıcı ve anti bakteriyel maddeler sayesinde boğazdaki enfeksiyona neden olan zararlı hücrelerin sayısını azaltır.

Özellikle astım hastalığının tedavisinde uzmanlar tarafından önerilir. Her gün bir fincan çekem otu çayı içen astım hastalığına sahip bazı kişiler de, hastalığın semptomlarının azaldığı gözlemlenmiştir.

- Yapılan araştırmalarda çekem otunun kanserli hücrelerin yayılmasını engellediği ve kötü huylu tümerlerin küçülmesini sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kanser ilaçlarının içeriğinde de çekem otu vardır.

- Kuru öksürüğü olan kişilerinde iki günde bir bu ottan elde edilen çayı içmeleri faydalı olur.

- Adet sırasında şiddetli sancılar yaşayan kadınların adet başlamadan iki gün önce düzenli olarak çekem otu çayından tüketmeleri gerekir.

- Bazı gıdaların neden olduğu ishal rahatsızlığı sırasında da tüketilmesi hem sıvı kaybını önler hem de bağırsaklarda ishale neden olmuş hücrelerin sayısını azaltır.

ÇEKEM OTU MERHEMİ NASIL HAZIRLANIR?

Çekem otu çiçeklerini ve bir yemek kaşığı tereyağı mikserde krem kıvamına getiriniz. Böcek sokmaları sonrasında, yaralarda ve uçuklarda kullanabilirsiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.