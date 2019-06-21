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Çekek yeri problemi deniz turizmini sıkıntıya sokuyor

Her yıl 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve günü birlik tur tekneleriyle gezdiren Antalya ve bazı önemli turistik beldelerinde yat çekek ve bakım yerinin olmayışının deniz turizminde sıkıntıya sebep olduğu bildirildi.

21 Haziran 2019 Cuma 17:39
Çekek yeri problemi deniz turizmini sıkıntıya sokuyor

Her yıl 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve günü birlik tur tekneleriyle gezdiren Antalya ve bazı önemli turistik beldelerinde yat çekek ve bakım yerinin olmayışının deniz turizminde sıkıntıya sebep olduğu bildirildi.


Günübirlik tur tekneleri ve dalış amaçlı teknelerin yoğun hizmet verdiği deniz turizm bölgeleri Adrasan, Kaş, Demre Üçağız ve Manavgat’ta denizcilik sektöründe çekek yeri sıkıntısı yaşanıyor. Sıkıntılar ise yerel yöneticilerin ve bürokratların anlayışlı yaklaşımları ve geçici izinlerle gideriliyor.


İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, 640 kilometrelik sahil şeridine sahip Antalya ve kıyı ilçelerinde her yıl 1,5 milyon yerli ve yabancı turiste günübirlik tur ve dalış yaptırıldığını söyledi.Antalya deniz turizm sektörünün 200-250 milyon Euro’luk ticaret hacmine ulaştığını anlatan Çetin, bölgede 500’ü günü birlik olmak üzere 5 bine yakın yat ve tekne bulunduğunu bildirdi.


Bu teknelerin bakım ve onarımının yapılacağı, karaya çekileceği çekek yerleri konusunda sıkıntı yaşandıklarını dile getiren Ahmet Çetin,Manavgat Yat Yapım, Bakım, Onarım ve Çekik Yeri, Adrasan, Demre Üçağız bölgesi,Kaş çekek yeri ile Antalya merkezde acilen çekek yeri yapılması gerektiğine dikkat çekti.


Sıkıntıların bugüne kadar ricayla, yerel yöneticilerin anlayışlı yaklaşımıyla çözüldüğünü belirten DTO Antalya Şube Başkanı Çetin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun da denizcilere önemli destekler verdiğini vurguladı.


Sürekli dalış yapan Vali Karaloğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür eden Ahmet Çetin, ’’Çekek yeri olmayan ve günübirlik tur ile dalış yapılan Adrasan, Manavgat, Demre Üçağız ve Kaş bölgelerine mutlaka çekek yeri yapılmalı. Deniz turizminin yoğun olduğu bu bölgelerde denizciler çekek yeri olmadığı için büyük sıkıntı yaşıyor. Çekek yeri taleplerimizi ilettiğimizde karşımıza bürokratik işleyiş, ÇED, SİT ve buna benzer sıkıntılar ortaya çıkıyor. Deniz turizminin olası sıkıntıya girmemesi için bu bölgelere çağdaş şekilde çekek yeri yapımını bir an önce kazandırmalıyız.’’dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:39
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