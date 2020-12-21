Cehenneme bilet kuyruğu!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Milyonlarca Müslümanın imtihanı haline gelen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, bu yıl da insanları ağına çekmeyi başardı. Büyük ikramiyelerin sıklıkla çıktığı bayilerde yüzlerce kişiden oluşan kuyruklar, gazete, televizyon ve sosyal medyada yapılan reklamlar insanların adeta nefsiyle oynuyor.

Cebinde ekmek parası bile olmayan vatandaş, kredi kartından faizle para çekerek kolaydan zengin olmak için soluğu piyango bayilerinde alıyor. Ancak, her yıl olduğu gibi milyonlarca insan boş hayallere kapıldığını çekiliş sonrası elinde kalan müsvedde ile anlıyor.

Pislikten uzak durunca feraha erilir

Yaklaşan yılbaşı ile başlayan Milli Piyango bileti satışlarında oluşan uzun kuyrukların tam manası ile fecaat olarak değerlendiren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, şunları dile getirdi: “Biz 83 milyon Müslümanız. O piyango bileti alanların çoğu da Müslüman. Bunun içerisinde Milli Piyango da var. Milli Piyango olsun, Spor toto olsun, Süper loto olsun, iddia olsun, at yarışları olsun vesaire bunların hepsi kumar. Burada milyonlarca insanın oynadığı bir kumar vardır. Onun için de bu Milli Piyango kumarından para kazanan kişi, ne kadar kişi bilet almışsa hepsinin ‘kul hakkını’ üzerine geçiriyor. O Müslümanların Kur’an’ı onlara, ‘Ey iman edenler şüphesiz ki içki, kumar, putlar, fal okları pisliğin ta kendisidir. Bu pislikten uzaktan durun. Eğer böyle yapar iseniz feraha erersiniz’ diyor.”

Haramdan gelenle huzur olmaz

Kapukaya, şöyle devam etti: “Birkaç sene önce Eminönünde geziyordum. Milli Piyango bileti satış yapanların önünde bir kuyruk var ki ucu bucağı gözükmüyor. Gayri ihtiyarı dedim ki ‘Kuyrukta bekleyen birisine bu ne kuyruğu?’ Bana ‘Milli Piyango kuyruğu’ dedi. Şaşırdım. Bizim ülkemizde şu yaşıma kadar hayatta böyle uzun bir kuyruk görmedim. İşin ilginç tarafı, o kuyruğun içerisinde başörtülü hanımlar da vardı. Çok ilginç. Demek ki başörtü takmak artık dinin bir emri değil, moda olmuş. Başına taktığın başörtü ne? Girdiğin kuyruk ne? Hani derler ya bu ne perhiz ne lahana turşusu. Bir insan haramdan para kazandığı zaman o insanda huzur olmaz. Onun bir bereketi olmaz.”

Kumar cehenneme götürür

“İcabında bu bilet alanların evine akşam götüreceği ekmeği yok” diyen Mehmet Kapukaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Bazen duymuyor muyuz. ‘Son kuruşumu da bu bilete verdim’ diyorlar Yiyeceği yok. Ama son parasını alıp kumara yatırıyor. Neymiş, şansmış. Ben üzülüyorum. Müslüman ülkede birileri haramdan para kazanacağım diye kuyruğa giriyor. Yani başka bir ifade ile cehenneme gideceğim diye kuyruğa giriyor. Kumar cehenneme götürür. Milyonlarca insanın hakkını üzerime geçireceğim diye kuyruğa giriyorlar. Ne kadar üzücü bir durum.”