Cedi'den kariyer rekoru





ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 123-103 kaybettikleri Boston Celtics maçında 25 sayı ve 8 ribaunt üretti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Boston Celtics, ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers'ı 123-103 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Celtics'te Terry Rozier 26 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Jaylen Brown 23 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Karşılaşmayı 25 sayı ve 8 ribauntla bitiren Cedi Osman, Cavaliers'ın en etkili ismi oldu. Cedi, 25 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.





- Harden'dan Knicks potasına 61 sayı





Sayı krallığı mücadelesinde zirvede yer alan Houston Rockets'ın all-star gardı James Harden, New York Knicks deplasmanından 114-110 galip ayrıldıkları maçı, 61 sayı, 15 ribaunt ve 5 top çalmayla tamamladı.

61 sayıyla kariyer rekorunu kıran Harden, bu sezon 5'inci, ocak ayında ise 3. kez 50 sayı ve üstü performans sergiledi. Ayın bitimine bir hafta kala 57, 58 ve 61 sayılık maçlar oynayan Harden, 1963'te bunu başaran Wilt Chamberlain'den beri bir ay içinde 3 defa 55 sayı barajını geçen ilk NBA oyuncusu oldu.

Üst üste 21. kez 30 sayı barajını geçen Harden, 65, 31 ve 25 maçla ligin en uzun 30 sayılık serilerinin sahibi Wilt Chamberlain'in arkasından 4. sıraya yerleşti.

29 yaşındaki basketbolcu ayrıca 2000 yılında 61 sayı, 23 ribauntluk performansı bulunan Shaquille O'Neal'dan bu yana bir maçta 60 sayı ve 15 ribaunt üreten ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.





- Sonuçlar

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 110-106

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 123-103

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 114-110

Miami Heat-Los Angeles Clippers: 99-111

New York Knicks-Houston Rockets: 110-114

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 122-120

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 101-121

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 107-118

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 94-98

Utah Jazz-Denver Nuggets: 114-108