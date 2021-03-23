Cedi Osman'ın yeni takımı açıklandı
NBA'de Cleveland Cavaliers takımında oynayan Milli basketbolcu Cedi Osman'ın Warriors'ta forma giyeceği belirtiliyor.
Amerikalı gazeteci Kevin O’Connor, Cedi Osman'ın takas yoluyla Golden State Warriors'a gideceğini duyurdu.
Cavs'in takas yoluyla Cedi Osman ve JaVale McGee'yi Warriors'a gönderip karşılığında Kelly Oubre Jr'ı alacağı belirtildi.
Milli basketbolcu, bu sezon Cleveland Cavaliers ile 10.1 sayı, 3.6 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları ile mücadele ediyordu.