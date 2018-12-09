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Cedi Osman'dan Wizards potasına 12 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 12 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 116-101 yendi.

09 Aralık 2018 Pazar 10:22
Cedi Osman'dan Wizards potasına 12 sayı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Cavaliers'ın evinde Wizards'ı 116-101 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp 39 dakika 25 saniye süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 blokla oynadı.

Sezonun 6. galibiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 29 sayı, 6 asist, 3 ribaunt, Tristan Thompson 23 sayı, 19 ribaunt kaydetti.

Wizards'ta Bradley Beal'ın 27, Jeff Green'in 17 sayısı sezonun 15. mağlubiyetini engelleyemedi.

 

- Celtics'ten en büyük fark

 

Boston Celtics deplasmanda Chicago Bulls'u 56 sayı farkla 133-77 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

Daha önce 1962'de Philadelphia Warriors'ı 51 sayı farkla 153-102 yenen Celtics, kulübün en farklı galibiyet rekorunu Bulls karşısında geliştirmiş oldu. Bu skor, Bulls tarihine de en farklı mağlubiyet olarak geçti.

Bulls'u yenerek üst üste 5. olmak üzere 15. galibiyetine ulaşan Celtics'te Jaylen Brown 23 sayı, 5 ribaunt, Daniel Theis 22 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Bu sezon 21. maçını kaybeden Bulls'ta Shaquille Harrison 20, Zach LaVine 11 sayı buldu.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

 

- Sonuçlar

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 107-104

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 107-97

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 106-98

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 116-101

New York Knicks-Brooklyn Nets: 104-112

Chicago Bulls-Boston Celtics: 77-133

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 88-111

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 113-105

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 98-121

 

 

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:22
  1. Basketbol
  2. Cedi Osman
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