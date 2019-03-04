Cedi Osman 14 sayı attı, Cavaliers Orlando Magic'i 107-93 yendi Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın 14 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i 107-93 yendi. etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın 14 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i 107-93 yendi. NBA'e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın sahasında Magic'i 107-93 mağlup ettiği maçta 34 dakika 5 saniye süre aldı ve 14 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmalık performans ortaya koydu. Sezonun 16. galibiyetini alan Cavaliers'ta Jordan Clarkson 18, Collin Sexton 17, Kevin Love 16 sayı attı. Nikola Vucevic'in 28, DJ Augustin'in 19 sayısı Magic'te sezonun 35. yenilgisini önleyemedi. - Harden'dan 42 sayı Houston Rockets, deplasmanda Boston Celtics'i 115-104 mağlup etti. Üst üste 5. olmak üzere 38. maçını kazanan Rockets'ta James Harden 42 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle galibiyette ön plana çıktı. Harden, bu sezon 24. kez 40 ve üstünde sayı atmayı başardı. Konuk takımda Eric Gordon 32 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Chris Paul 15 sayı, 6 ribaunt, 12 asistlik performans sergiledi. Bu sezon 26. mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Kyrie Irving 24 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Al Horford 19 sayı, 6 ribauntla oynadı. NBA'e 7 maçla devam edilecek. - Sonuçlar Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 108-118 Boston Celtics-Houston Rockets: 104-115 Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 118-123 Los Angeles Clippers-New York Knicks: 128-107 Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 107-93 Detroit Pistons-Toronto Raptors: 112-107 (Uzatmada) Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 135-121 Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 99-95

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