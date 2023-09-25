‘ÇEDES’ bahanesiyle İslâm'a saldırıyorlar

Kökünde İslam düşmanlığı yatan azgın azınlık, marjinal sol oluşumlar ve fondaş gazeteler dindar bir neslin yetişmemesi için harekete geçti. Yaz Kur’an kurslarına “Orta Çağ karanlığı” diyen, İslam’ın özünün anlatıldığı seçmeli din derslerine karşı çıkan CHP ve avanesi, şimdi de Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi üzerinden mukaddesat düşmanlığına soyundu. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Diyanet arasında imzalanan protokolün laikliğe aykırı olduğu öne süren ve “imamlar, vaizler okula doldu” diyerek algı yürüten yobazlar, tamamen gönüllülük esasına dayanan projenin iptal edilmesi için tozu dumana katıyorlar.

Topyekûn hucum ediyorlar

Şuurlu nesiller yetiştirmeye yönelik ÇEDES protokolünün iptalini isteyenlerden bazılar şöyle:

Daha önce 4-6 yaş Kur’an Kursları için “orta çağ karanlığı” diyen CHP’nin tavşan adayı Özgür Özel, “Bu kişilerin okullarda bu projeyi yürütüyor olmaları son derece sakıncalı, son derece rahatsızlık vericidir” diyerek, din görevlilerinden rahatsız oldu.

LGBT’li eşcinsel sapkınlara “emrinizdeyiz” diyen ve belediyede homolar için daire başkanlığı ihdas ettiklerini açıklayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’den size bir şeyh çıkmaz” diyerek nefret kustu.

Örtü karşıtlığıyla tanınan ve “Başörtülü psikolog olmaz” diyerek tesettürlüleri hedef alan Prof. Dr. Üstün Dökmen, “ÇEDES’in çağdaş bir toplumu yüzyıllarca geriye götürme ihtimali yüksektir” dedi.

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22 sol-marjinal kitle örgütü, ‘Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu’ adı altında birleşerek, “ÇEDES’e hayır” eylemleri başlattı.

“Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Kadınları Derneği, “devrimci değerlerimiz öğretilsin” diyerek ÇEDES’in iptalini istedi.

Alenen savaş açan Cumhuriyet, Birgün ve Sözcü gibi gazeteler, “Gericilik memleketin dört bir yanını sardı”, “İmamlar, vaizler okula doldu” manşetleri atarken, Doğu Perinçek’in Aydınlık gazetesi ise “ÇEDES iptal edilsin” diyerek, değerler eğitimine karşı çıktı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) il örgütleri, protokol hakkında “Çocuklarımızı tarikatlara teslim etmeyeceğiz” sloganıyla kirli bir algı operasyonuna soyundu.

Laik eğitime karşı olduğu gerekçesiyle projeye karşı çıkan marjinal sol eğilimli Eğitim-Sen ile Alevi Kültür Derneği, çok sayıda ilde ÇEDES karşıtı miting düzenledi.

Düşmanlıkları İslâm'a

Laikçi baskıya tepki gösteren Türkiye Aile Meclisi Genel Başkanvekili Adnan Kalkan, konuya ilişkin şunları dile getirdi: “Bu projeyi ve protokolleri iptal etmeye çalışan malum zihniyetin amacı, milletin evlatlarını din ve maneviyattan koparmaktır. Milletin manevi değerlerini hiçe sayanlar, esasında din ve mukaddesat düşmanlarıdır. 28 Şubat döneminde ve sonrasında postalları ile okullara giren ve Milli Güvenlik dersi adı altında milletin inanç değerlerine karşı duranlara ses çıkarmayan bu zihniyet, şimdi İslam’ın özünün milletin çocuklarına ulaştırmaya çalışan manevi danışmanlarla uğraşıyorlar. Bilimsel çalışmalarda din ve maneviyatın, psikolojik iyi oluş, öznel iyi oluş anlamında insana ciddi etki ettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Maneviyatı yüksek olan genç bunalıma girmez, psikolojik problemleri pek yaşamaz, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmaz. Sağlam bir şahsiyet inşa eder. Nesli ihyâ, medeniyeti inşa eder. ÇEDES’ten rahatsız olanlar ise bu topluma zarar vermek isteyenlerdir. Gerek devlet gerek sivil toplum kuruluşları bu topluma yabancı olup, toplumu fıtrat ve genlerinden koparmaya çalışan bu azgın azgınlığa geçit vermemelidir. Biz milletin milli ve manevi değerlerini millete ulaştıran projelerde kurumlarımızın yanındayız.”

Değersiz eğitim olamaz

Eğitimci Yazar Dr. Yasin Kuruçay da şunları söyledi: “Çocukların sağlıklı bireyler olması; sosyal, kültürel, psikolojik ve manevi yaşantıların birlikte ve uyum içinde olması ile mümkündür. Değerlerden bağımsız bir insan ve bir toplum düşünülemeyeceği gibi, değerlerden bağımsız bir eğitim, iş ve sosyal hayat da düşünülemez. Manevi duygular ve ahlaki değerler dışarıda bırakıldığında; psikolojik problemler, davranış bozuklukları ve suç gibi olumsuzlukların artması kaçınılmazdır. Mutlu ve huzurlu bireyler de mümkün değildir. Geleceğimizi; hem akademik başarısı güçlü, hem de kendisi, ülkesi, inancı ve insanlıkla ilgili yüksek idealleri olan bir nesil iyi hale getirebilir.”

ÇEDES güvenilir bir proje

Eğitimci Yazar Duran Çetin ise, şunları ifade etti: “Projenin amacı öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak, millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi benimseyen kişiler olmasına zemin hazırlamaktır. Kendi kültürümüzü geleceğe taşıma niyeti ve çabasından ibaret olan proje kapsamı, batıdaki değerler eğitimi çalışmalarının Türkiye’deki milletimizin inanç ve ahlakına uygun düşen uygulamasıdır. Devletin üç kurumunun birlikte yürüttüğü bu proje devlet kontrolünde olduğu için gayet güvenilir bir şekilde yürütülebilir. Bizi biz yapan değerlerin öğretilmesi eğitim için oldukça değerli ve önemlidir.”