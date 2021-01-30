Cebiniz yanmasın! İşte kış aylarında daha az fatura ödemenin yolları

Havaların soğuması ve doğalgaz kullanımının artmasıyla birlikte vatandaşlar tasarruf yollarını aramaya başladı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar "yüksek gelen doğalgaz faturası nasıl düşürülür?" sorusunun cevabını araştırıyor. Isınmak için en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan doğalgazda birkaç detaya dikkat ederek faturaları düşük tutmak mümkün.

Peki doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? Doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? Doğalgaz faturalarını düşürmek için ne yapılmalı? Soğuk havalarda tasarruf nasıl yapılır? Kış aylarında daha az fatura ödemenin yolları neler? İşte kış aylarında daha az fatura ödemenin yolları...

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür?

Soğuk kış şartlarına girdiğimiz şu günlerde, Meteorolojinin verdiği bilgilerle Türkiye'nin birçok bölgesinde 0'a yakın hava sıcaklıklarının getirdiği en önemli sorun doğalgaz harcamaları..

Türkiye'nin büyük çoğunluğunda doğalgaz ile ısınma kolaylığı, aynı zamanda yüksek faturaları da beraberinde getiriyor. Peki ne yaparsak, doğalgaz faturasını asgariye indirebiliriz?

Uzmanların verdikleri bilgilere göre, okullarda inancımıza da uygun şekilde israfı önleyecek bilgilendirmelerin yanısıra, enerji tasarrufu hakkında da eğitim verilmesi şart.

Bu uzun vadeli eğitimin yanısıra, bugün için aile bireylerinin doğalgaz faturalarını düşürmek için yapmaları gerekenler ise şunlar:

Oda sıcaklığını sürekli oynayarak değiştirme yerine, özellikle de kısa süreli evden çıkışlarda tümü ile kombiyi kapatma yerine, belli bir seviyede, düşük de olsa kesintisiz çalıştırın.

Oda sıcaklığını, gerektiğinden fazla yükseltmeyin. Hedef sıcaklık, 20-22 derece olmalıdır.

Oda kapılarını kapatma alışkanlığını edinin.. Tüm ev kombi ile ısınsa da, belli aralıklarla havalandırma hariç, mümkün olduğu nispette oda kapılarını kapalı tutmakta fayda var.

Kapı ve pencerelerinizi kontrol ederek, hava sızmasını önleyin..

Ve önemli bir husus, radyatörleri aman ha, örtmeyin, önünü kapatmayın..

Mümkünse, termostatik vana kullanın..

Evinize yeni kombi bağlatıyorsanız, yoğuşmalı kombi tercih edin.