Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ekotürk'te konuk olduğu programda siyah beyazlı taraftarların merak ettiği transfer ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesi konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çebi önceliğinin Sergen hocayla yeni sözleşme yapmak olduğunu söylerken takımda hangi bölgelere transfer yapmak istediklerini de belirtti.

İşte Başkan Çebi’nin yaptığı açıklamalar:

İlk imzayı Sergen Hoca ile atmak istiyorum

Transfer sezonunun açılacak olması ile ilgili Çebi, "İlk imzayı Sergen hocayla atmayı tercih ediyorum. Birincisi o. Ben hocamla çalışmak istiyorum. Onun da bizimle devam etmek istediğini düşünüyorum. Tersini hayal etmek istemiyorum. Bana göre olmaması için bir sebep yok. Ben hocamla rahat çalışıyorum. Hocamız kendi karar verecek, biz bekliyoruz."

"Ben böyle bir şey yapmadım"

Sergen Yalçın'ın "Arkamdan hoca arayanlar oldu" sözleriyle ilgili; "Kendimle ilgili net konuşuyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. Zaten hocanın her dönem arkasındaydım. Ben hocamı hiç yalnız bırakmadım."

'Karius’ları, Ruiz’leri unutmadım'

"Aboubakar, bize son derece minnettar olduğunu söyledi. Son zamanlarda yaşadığı sakatlıklar doktor raporlarında tescilli. Ben bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Onunla da konuşuyoruz. Bize çok hesaplı bir kontratla geldi. Onun biraz olsun revize edilmesiyle ilgili mutabıkız ama benim vermek istediğimle, onların almak istedikleri arasındaki çakışmanın ne olduğunu zamanla göreceğiz. Ben de çetin cevizim. Beşiktaş'ta paraları ödenmeyince giden futbolcuları Karius’ları, Ruiz’leri unutmadım. Bunlardan ders alan bir başkan olarak benim önceliğim kulübümün namusu, şerefi, marka değeri. Eğer ben bunları kaybedersem, bu kupaların değerini kaybederiz."

'Montero yerine iyi bir stoperle ilgileniyoruz'

"Elimizdeki kadroyu hocasıyla birlikte korumak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir forvetle, orta saha ve bundan sonra kadromuzda olmayacak Montero yerine iyi bir stoperle ve ayrıca 2-3 ek takviye ile yolumuza devam etmek istiyoruz."

'Şampiyonluğa çok büyük bir katkısı old'

"Ben Ghezzal’dan bu performansı bekliyordum ama ilk 1-2 ay olmadı. Sonra hoca bu çocuğa nasıl dokunduysa uçtu. Şampiyonluğa çok büyük bir katkısı oldu."