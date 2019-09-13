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Çebi Grup vatandaşlara aşure dağıttı

Zonguldak’ta ticari faaliyetini sürdüren Çebi Grup Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

13 Eylül 2019 Cuma 21:08
Çebi Grup vatandaşlara aşure dağıttı

Zonguldak’ta ticari faaliyetini sürdüren Çebi Grup Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.


Çebi Grup tarafından Zonguldak’ta Ulu Cami önünde yaklaşık bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirildi.


Çebi Grup CEO’su Yasin Hamzaçebi Cuma namazı öncesinde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara aşurelerini ikram etti.Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram ettiklerini söyleyen Hamzaçebi: “Peygamber Efendimizin iki torunundan bir tanesi olan Cennet gençlerinin efendisi Kerbela’da zalim bir grup tarafından eşiyle, çocuklarıyla, akrabalarıyla şehit edildi. 1400 yıldır bu acıyı yüreğimizde yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Bu vesileyle çam sakızı çoban armağanı misali, vatandaşlarımıza ve esnafımıza aşure ikram ettik. Rabbim hiçbir zaman birlik ve beraberliğimizi bozmasın, muhabbetimiz her zaman aşure tadında olsun. Allah kabul etsin" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 21:08
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