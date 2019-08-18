Cebelitarık, ABD’nin İran tankerini alıkoyma talebini reddetti Cebelitarık yönetimi, ABD’nin İran petrol tankerini alıkoyma talebini reddetti.

Cebelitarık yönetimi, ABD’nin İran petrol tankerini alıkoyma talebini reddetti.

Cebelitarık yönetimi, ABD’nin İran petrol tankeri Grace 1’i alıkoyma talebini Avrupa Birliği (AB) yasalarına uymadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı. Açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının Avrupa Birliği’nde uygulanamayacağı belirtildi.

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da Suriye’ye yönelik ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle İran’a ait Grace 1 petrol tankerini alıkoymuştu. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 15 Ağustos’ta gemiyi serbest bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Cuma günü Washington’da bir mahkeme Cebelitarık yönetimi tarafından serbest bırakılacak İran’a ait petrol tankerine el konulması için karar çıkartmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.