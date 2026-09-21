CDU tarihinde ilk kez yüzde 5 barajını aşamadı, Merz: "Bu ağır bir darbe"

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, hafta sonu Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılan seçimlerin ardından düzenlediği basın toplantısında "Yüzde 5 barajını aşamadık bu ağır bir darbe ve etkisini uzun süre hissedeceğiz" dedi. Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 4,9 oyda kalan CDU, parti tarihinde ilk kez Almanya'da yapılan bir seçimde yüzde 5 barajının altında kaldı.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği CDU Yürütme Kurulu toplantısının ardından konuşan Merz, Mecklenburg-Vorpommern tablosunu "dramatik ve eşi benzeri görülmemiş" olarak niteledi. Sonucun Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) arasında yaşanan yoğun gerginliğin de bir sonucu olduğunu söyleyen Merz, "Bu iki parti arasında Mecklenburg-Vorpommern'daki CDU ezilip parçalandı. Eyalet Meclisi'ne yeniden girebilmek için tam bin oy eksik kaldı" dedi.

Eyalette sandıktan yüzde 38,2 oyla AfD birinci çıktı; SPD yüzde 35,5'te kaldı.

Berlin Eyalet Meclisi seçiminde ise Sol Parti yüzde 25,7 ile ilk sırayı aldı, CDU yüzde 18,8 ile ikinci oldu. Berlin sonucunu zorlu şartlarda elde edilmiş bir sonuç olarak değerlendiren Merz, beklentilerinin ve imkânlarının gerisinde kaldıklarını dile getirdi. SPD ve Yeşiller'in hangi yöne gitmek istediğine bağlı olarak iki seçenek bulunduğunu, hem Sol Parti, Yeşiller ve SPD'den oluşan bir sol çoğunluğun hem de CDU liderliğinde Yeşiller ve SPD ile kurulacak bir çoğunluğun mümkün olduğunu anlattı.

Merz istifa etmeyecek

Merz, istifa etmeyeceğini açık biçimde belirtti; 21 Eylül sabahı yapılan Yürütme Kurulu toplantısında da istifası yönünde bir tartışma yaşanmadığını sözlerine ekledi. Sosyal Demokratlardan aynı sabah Berlin'deki koalisyona bağlı kalmak istediklerini duymaktan minnettar olduğunu, bunun kendisi için de geçerli olduğunu aktaran Merz, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu tarihi görevleri yerine getirmeye birlikte kararlıyız" dedi.

Koalisyon olarak 16 ayda yapılanların henüz yeterli olmadığını bildiklerini kaydeden Alman lider, büyük bir destek aldıklarını, halkın önemli bir kısmına artık ulaşamadıklarını ve halk arasında ülkede artık adaletli bir düzen olmadığına dair bir his bulunduğunu söyledi. Sosyal Demokratlarla, her iki parti genel başkanıyla birlikte nasıl çalışmaya devam edeceklerini konuşmak istediğini, birlikte çalışmayı sürdürmenin kendisine göre doğru yaklaşım olduğunu dile getirdi.

Seçim sonuçlarının partinin halk partisi olma niteliğinden uzaklaştığını gösterdiğini ifade eden Merz, "halk partisi olma yoluna nasıl yeniden ulaşabileceğimize dair çok somut önerilerde bulunacağım" ifadesini kullandı. Merz'e göre sonuçlar, merkezi hükümet ile eyalet yönetimleri arasındaki iletişimin artırılması gerektiğini de ortaya koydu. "Yeni bir iş birliği modeline ulaşmalıyız ve ulaşacağız" diyen Başbakan, izlenecek yol ve süreç hakkında eyalet başbakanlarıyla önümüzdeki hafta çok kısa sürede görüşmeler yapacaklarını duyurdu.

Merz, pek çok insanın işini, ailesini, emeklilik gelirini ve sağlık hizmetlerini merak ettiğini, koalisyonun ve genel olarak siyasi merkezin tarihi görevinin ülkeyi bu meselelerle birlikte önümüzdeki yıllara hazır hale getirmek olduğunu anlattı. Siyasi temponun ve uzlaşma zorunluluğunun halkta endişeye, hatta kısmen açık bir direnişe yol açtığını gördüklerini de belirtti.

Konuşmasına üç kez baştan başladı

CDU Genel Merkezi'ndeki basın toplantısı aksaklıklarla açıldı. Merz söze, partisinin Mecklenburg-Vorpommern başbakan adayı Daniel Peters'ın önemli bir randevusu nedeniyle toplantıya gelemediğini belirterek girdi; konuşmanın başında ses sorunu yaşandı. Mikrofonları kendine çeken ve daha yüksek sesle konuşacağını söyleyen Başbakan, konuşmasına ikinci kez başladı.

Bu kez de oturacak yer bulamayan bir basın mensubu ayakta kalınca canlı yayın kamerasını engelledi. Konsantrasyonu bozulan Merz, "Bir yere oturamaz mıydınız? Çünkü birçok kişinin görüşünü engelliyorsunuz. Lütfen başka bir yerde durursanız çok memnun olurum" dedikten sonra konuşmasına üçüncü kez baştan başladı.