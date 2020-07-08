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Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Yeliz Doğan'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-08 19:08:59 -
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Yeliz Doğan'ı transfer etti

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Yeliz Doğan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Mersin ekibi, kadın basketbol liglerinde 1000 sayı ve 800 ribaunt barajını geçen oyuncular arasında yer alan milli basketbolcu Yeliz Doğan ile sözleşme imzaladı.

Forvet oyuncusu Yeliz Doğan 25 kez Milli takım forması giydi.



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