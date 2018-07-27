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Cazador markasıyla herkesi giydirecek

Tekstil markası Cazador, üretimini artırıp yurtiçindeki mağaza sayısını 20’den 40’a çıkaracak. Şirketin yılsonu ciro hedefi ise 100 milyon lira.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:10
Cazador markasıyla herkesi giydirecek

Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür,  son 11 yılda hızlı bir büyüme sürecine girdiklerini belirterek, “22 yıl önce Kahramanmaraş’ta başlayan iş hayatımızda birçok başarılara imza attık. Bu yılı yüzde 25-30’luk bir büyüme ile 100 milyon liranın üzerinde ciro ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi. Büyümek için yatırım yapmanın gerekliliğine dikkat çeken Görür şu açıklamalarda bulundu:

l Zonguldak Devrek’te bulunan fabrikamızda kapasite artışına gidildi. Üretim hacmimiz şu an için aylık 200 bin adet. Yeni yatırımımızla üretim alanımızı 5 bin 200 metrekareye, üretim hacmimizi de aylık 300 bin adede çıkarmayı hedefliyoruz. Üretim alanımızı iki katına yakın büyüklüğe ulaştırırken, üretim kapasitemizi de yüzde 50 yükseltmiş olacağız.

l Üretimimizin yüzde 70’ini Zonguldak’tan sağlayarak rekabet gücümüzü de artırmayı hedefliyoruz.

l Gelecek yıl 120 milyon liralık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.

l Erkek giyim ile başlayan üretimimizde çeşitlendirmeye gittik. Gençlere ve bayanlara da hitap eden kolleksiyonlar geliştirdik. Artık herkesin gardırobunda bir Cazador markası olacak.

l Özel bir kanalda yayınlanan yarışma programına sponsor olduk. Bu durum marka bilinirliğimizi arttırdı. 2019 yılında reklam çalışmalarımızı daha kapsamlı gerçekleştirmek gibi bir planımız da var.

l Halihazırda 361’i bayi, 131’i zincir mağazalar olmak üzere toplam 492 noktada Cazador ürünlerini bulmak mümkün. Bu yıla 12 mağaza ile başlamıştık, aradan geçen altı ayda mağaza sayımızı 20’ye yükselttik. Büyüme stratejimiz çerçevesinde Cazador’u tercih eden müşteriler yakın zamanda ağırlıklı olarak AVM’lerde markamız ile karşılaşacak.

l Vereceğimiz ‘franchise’lar ile mağazalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz 2019 sonunda 40 mağazaya ulaşmak.

Not: İşteki başarı hikayelerini ve hedeflerini anlatan Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür, Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’nın gerçekleştirdiği Patron Sözü röportajının bu pazar günkü konuğu olacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:10
  1. Zonguldak
  2. Kahramanmaraş
  3. erkek giyim
  4. Tekstil markası Cazador

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