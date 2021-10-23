Caz yapma, iş yap Mansur!

Son 2 ay içerisinde düzenlediği 12 adet konser ihalesi için 2 milyon 880 bin TL ödediğini deşifre ettiğimiz Yavaş’ın vatandaşın ekmeğinden suyundan kestiği parayı caz festivaline gömdüğü öğrenildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 12 Ekim 2021’de düzenlenen “Ankara Caz Festivali Organizasyonu Düzenlenmesi İşi” ihalesi için ABB kasasından 275 bin TL ödendi. Yandaşları semirtmek için istismara açık olan ve kamu kurumlarına diledikleri firmaya ihale verme imkânı tanıyan 21/F maddesinin işletildiği ihalenin Caz Derneği’ne ait işletmeye verilmesi, “dernek vakıf dönemi bitti” diyerek belediyeleri ele geçiren CHP’lilerin ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

Hizmet durdu konser patladı

Öte yandan; Akit, 4 Ekim’de “Bas bas paraları konsere” manşetiyle CHP’li ABB Başkanı Yavaş’ın son iki ay içerisinde belediye tarafından düzenlenen 12 adet konser ihalesi için 2 milyon 880 bin TL ödediğini deşifre etmişti. Sürekli “açlık” edebiyatı yapan Yavaş, 2-3 saatlik eğlence uğruna ABB kesesinden yandaş sanatçılara 1 milyon 647 bin 360 ekmek parası ödedi! 2 Ağustos 2021’de düzenlenen “Ankara’da Yaz Konserleri” ihalesi için 292 bin TL ödendi. Aynı tarihte CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısını besteleyen “Onur Akın Konseri”ne 210 bin TL kaynak aktarıldı. 16 Ağustos 2021’de düzenlenen iki konser ihalesinden biri olan “Sanatçı Buray Konseri” için 240 bin TL ödenirken, “Koray Avcı Konseri” ihalesine ise 225 bin TL harcandı. 25 Ağustos’taki “Bengü Konseri İhalesi” ise 219 Bin TL’ye verildi.

Yandaşların gönlünde taht kurdu

2 Eylül’de gerçekleştirilen Mümin Sarıkaya Konseri ihalesine 119 bin TL kaynak aktaran belediye, 2 Eylül’deki Cem Adrian Konseri ihalesine ise 169 bin 500 TL ödeme yaptı. Konser sonrası yaptığı paylaşımda Yavaş’ın gönlünde taht kurduğunu kaydeden Zara’nın konseri için 8 Eylül’de yapılan ihaleye 239 bin, Kıraç Konseri ihalesine ise 205 bin ödenirken, 16 Eylül’deki Simge Sağın Konseri ihalesine de 180 bin lira aktarıldı. Yine aynı tarihlerde gerçekleştirilen “Türk Halk Müziğinden Oluşan Konser Programları Gerçekleştirilmesi ile İlgili İş” ihalesine 400 bin TL ödenirken, “Büyükşehir Parklarda” konser ihalesi ise 382 bin 500 TL’ye verildi.