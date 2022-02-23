Çaylı poğaça tarifi | Çaylı poğaça nasıl olur?

Çocuklarınızın beslenme saati ya da beş çaylarınıza eşlik etmesi için leziz bir poğaça tarifi mi arıyorsunuz? İşte, çaylı poğaça tarifi

Çaylı poğaça tarifi

Malzemeler:

Hamuru için

1 su bardağı soğuk demli çay

1 adet yumurta

1 adet yumurta beyazı

1 paket kabartama tozu

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç harcı için:

Beyaz peynir

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Çaylı poğaça nasıl olur?

Derin bir karıştırma kabının içerisine hamur malzemelerinin hepsi alınır ve güzelce yoğrulur.

Kulak memesi kıvamına gelen hamur yaklaşık yarım saat dinlendirilir.

Hamurdan parçalar koparılıp içerisine peynir yerleştirilir.

Poğaçalar yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirilir.

Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürülür ve fırına sürülür.

Afiyet olsun.