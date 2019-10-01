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Çaylı kek nasıl yapılır? Çaylı kek tarifi!

Kek kahvaltıların ve beş çaylarının vazgeçilmezlerindendir. Bir dilim kek ve bir fincan çay hem açlığı yatıştırır hem de sohbetlere eşlik eder. Peki, şimdiye kadar çaylı kek tarifini denediniz mi? İşte, dillere destan çaylı kek tarifi...

01 Ekim 2019 Salı 17:28
Çaylı kek nasıl yapılır? Çaylı kek tarifi!

Kek kahvaltıların ve beş çaylarının vazgeçilmezlerindendir. Bir dilim kek ve bir fincan çay hem açlığı yatıştırır hem de sohbetlere eşlik eder. Peki, şimdiye kadar çaylı kek tarifini denediniz mi? İşte, dillere destan çaylı kek tarifi... 

Çaylı kek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı dem
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 2 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu 

Öncelikle derin bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri alın.

Şeker eriyene kadar karışımı karıştırın.

Karışıma ılık bir su bardağı dem, sıvıyağ ve kakao ilave edin.

Güzelce çırpın ve bu karışımdan 1 su bardağı ayırın.

Bir su bardağı sıvı karışımdan ayırdıktan sonra kabın içerisine un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin.

Karıştırdığınız hamuru arzu ettiğiniz kek kalıbına boşaltın.

Keki 180 derecelik fırına sürün.

Kek piştikten sonra servis tabağına alın ve kenara ayırdığınız sosu üzerine dökün.

5 dakika kadar keki dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Kakaolu, yumurtalı karışımdan kekin üzerine dökmek istemiyorsanız süt ve çikolatayla farklı bir sos da hazırlayabilirsiniz.

Şayet sosu kekin içerisinden kullanmayacaksanız; tarife yarım su bardağı kadar un eklemeniz gerekecek.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 17:28
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