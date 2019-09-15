ÇAYKUR’un Hayde Çaya Bakalım kampanyasına destek

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından başlatılan ‘Hayde Çaya Bakalım’ kampanyasına bir destek de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu’ndan geldi. Çayın üretimini, tüketimini ve ihracatını arttırmak için hayata geçirilen kampanyada emeği geçenlere teşekkür eden Hacısalihoğlu, ürünün dünyaya tanıtıp satmak için gerekli her adımın atılacağını dile getirdi. TTSO olarak Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Ermenistan ile ‘Çay Yolu (Tea Way)’ isimli bir projeye dahil olduklarını anlatan Hacısalihoğlu, “Burada esas amacımız, ülkelerin çayının tanıtımına katkı yapmak ve kaliteyi arttırma konusunu ele almaktır. Bu, bizler için de büyük bir imkândır” dedi.