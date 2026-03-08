Çaykur Rizespor’u tutabilene aşk olsun!

  • İSTANBUL
Süper Lig’de son haftaların en forma ekiplerinden olan Çaykur Rizsepor, kendi evinde konuk ettiği Antalyaspor’u 1-0 yenmeyi başardı. Karadeniz temsilcisi böylelikle son 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı bildi. Yeşil mavililerin, son iki haftada Fenerbahçe’nin berabere kaldığı Kasımpaşa ve Antalyaspor’u peş peşe yenmesi de dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeşil mavililere galibiyeti getiren golü 10. dakikada penaltıdan Laci kaydetti.

Ev sahibi ekip galibiyetin ardından 30 puana yükselirken Antalyaspor 24 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0 (İzlemek için tıklayınız)

39. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sol çaprazdan vuruşunda top direkten döndü. (İzlemek için tıklayınız)

45. dakikada Çaykur Rizespor'da Mihaila kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı. Kaleci Julian Cuesta, Mihaila'nın müthiş vuruşunu güçlükle kornere çeldi. (İzlemek için tıklayınız)

65. dakikada Çaykur Rizespor'da Adedire Mebude Hesap.com Antalyaspor savunmasının arkasına sarktı. Mebude'nin vuruşunda kaleci Cuesta'dan kritik bir kurtarış geldi.

