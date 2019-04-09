Çaykur Rizespor'dan VAR tepkisi





RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 7-2 yenilen Çaykur Rizespor'da kulüp yönetimi, maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında yaşanan bazı hadiselerle ilgili Çaykur Rizespor camiası ve pek çok futbolseverin açıklama beklediği belirtildi.

VAR uygulamasının Çaykur Rizespor maçında bir kez daha devre dışı kaldığının kaydedildiği açıklamaya şöyle devam edildi:

"Özellikle maçın hakeminin, VAR sistemindeki sorunu takım kaptanlarına ve yedek kulübelerine bildirmemesi hayret vericidir. VAR çizgisi uygulamasının devre dışı olması soru işaretlerini beraberinde getirmiştir.Kalemizde gördüğümüz 2 golün de ofsayt olması ve lehimize verilmesi gereken bir penaltı kararının VAR hakemleri tarafından görülmemesi bir şehrin emeklerinin yok sayılmasıdır.Futbol otoritelerinin ofsayt ve penaltı olarak değerlendirdiği pozisyonları VAR hakemleri incelemeye dahi gerek duymamışlardır. Maçı seyreden pek çok futbol adamı 'Ofsayt var' derken VAR'ın başındaki hakemler hangi görüntüye dayanarak 'Ofsayt değil' hükmüne varmıştır. Varsa bu görüntüler paylaşılmalıdır."

Açıklamada, yapılan uygulamanın futbol kamuoyuna ivedilikle açıklanması gerektiği belirtilerek, "Sezonun futbol seyri açısından en kaliteli maçlarından biri olarak değerlendirilen Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı, hakem hataları nedeniyle Rizespor'un büyük motivasyon kaybı yaşadığı bir maç haline gelmiştir. 'Çaykur Rizespor haksızlığa uğruyor' kaygısı, Rizespor taraftarının emin olduğu bir düşünce yumağı haline gelmiştir. Çaykur Rizespor ve Rize şehrinin, futbol dengesi için denek olarak kullanılması kimsenin haddine değildir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın da eleştirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rize şehri, maç boyunca futbolseverleri tahrik eden milli futbolcu Burak'a gösterilen toleransın gerekçesinin de açıklanmasını bekliyor.Milli takım sorumluluğundan çok uzak ve binlerce Rizelinin galeyana gelmesini sağlayacak nitelikteki davranışların yetkililerce incelenmesi bir diğer beklentimizdir. Zira, Burak Yılmaz'ın çirkin davranışları, genç futbolcular için çok olumsuz bir örnek olacaktır."