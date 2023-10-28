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Spor Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası hakemlere tepki
Spor

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası hakemlere tepki

Yeniakit Publisher
2023-10-28 23:45:00 -
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası hakemlere tepki

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Anadolu kulüpleri sadece saygı bekliyor, adaletli davranılmasını bekliyor, alın terinin karşılığı çarpık düzene kurban gitmesin istiyor." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Anadolu kulüpleri sadece saygı bekliyor, adaletli davranılmasını bekliyor, alın terinin karşılığı çarpık düzene kurban gitmesin istiyor." dedi.

Bakır, kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, gencecik çocukların emeklerine yazık olduğunu, eşine çok rastlanmayan gelecek vaat eden genç oyuncular projesiyle sezona başlayan Çaykur Rizespor camiasına yazık edildiğini belirtti.

Genç kadro ile mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Bakır, "Hayallerimiz var, hayallerimizi yıkmayın. Anadolu kulüpleri sadece saygı bekliyor, adaletli davranılmasını bekliyor, alın terinin karşılığı çarpık düzene kurban gitmesin istiyor. Esas sorun kaybedilen puanlar değil bizzat yok olan güvendir." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor olarak sahada mücadele etmeye gayret gösterdiklerine dikkati çeken Bakır, "Süper Lig’e renk katmaya devam edeceğiz. Futbolun tüm paydaşlarını özlenen adaletli yönetimin oluşması için görev almaya davet ediyor, bu akşamki maçta emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz." yorumunda bulundu.
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Yorumlar

selva

anadolu takımları ligi bırakın fenerle gs oynasın yeter çünki haksızlığın bu kadarına yeter bal gibi faul verilmiyor ve devamında gol oluyor aynı durum gs ye olsa vy hakemin haline yazık futboldan soğudum

Mehmet

Maçı izledim hakemlik ne var bu bahanelere sığınmak yerine biri çıkıp mertçe yenildik desin hakemler avrupa standartlarında maç yönetsinki avrupa maçına çıkınca avel gibi geri dönmeyelim. fotbolcuya dokunuyusun hemen yere atıyor hakemlerin üçkatçı fotbolcuları cezalandırması lazım taviz vermesinler takımına bakmasınlar
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