Çaykur Rizespor’dan ’Anne-Baba Haydi Futbola’ projesi

Çaykur Rizespor Kulübü tarafından, çocukları yaz tatil döneminde eğlendirmek, futbolla tanıştırmak ve Çaykur Rizespor sevgisini aşılamak adına yapılan ’Anne-Baba Haydi Futbola’ projesi başladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, okulların yaz tatili dönemine girmesiyle birlikte yeni bir projenin başlangıcını gerçekleştirdi. Yaz tatili boyunca haftanın her cumartesi günü gerçekleşecek olan ’Anne - Baba Haydi Futbola’ projesinde altyapı statüsünde oynayan minik futbolcular aileleriyle beraber yeşil sahalarda zaman geçirecek.

Rizespor’da hedef 53 bin forma

Eğitim anlamında öğrencilere Rizespor sevgisi aşılamayı hedefleyen Çaykur Rizespor, geçen yıl başlattığı Minik Kalpler Projesi ile il genelindeki okullarda bulunan öğrencilere toplam 53 bin forma hediye etmeyi hedefliyor. Şu anda kadar toplamda 22 bin 800 formanın minik öğrencilere hediye edildiğini ifade eden Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır hedefledikleri noktanın yarısına geldiklerini belirtti. Bakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu proje gerçekten Rize ve Rizespor için önemli. Biz Yeşil Maviyi en ufaktan en büyüğüne ulaştırmak amacındayız. Taraftarlarımız da gerçekten geçmişte hiç olmadığı kadar forma satışına önem veriyorlar. Ama özellikle bu sezon daha fazla bir satış bekliyoruz. Sezon öncesinde hem storedan formasını alsınlar hem de kombine biletlerini yükletsinler. Birlikte olursak başarılı oluruz.”

Alt Yapıdan Sorumlu Yönetici Serkan Karavin ise yaptığı açıklamada 53 bin formayı Rize’nin her köşesine ulaştırmak istediklerini belirtti. Karavin, “Ligin ikinci yarısıyla beraber bir çok ilçe, köy ve mahallede okulları gezdik. Onların yüzlerinde o mutluluğu görmek güzel. Onları şimdiden yeşil maviye alıştırmak güzel. İnanıyoruz ki onlarda büyüdükçe bu sevgiyle beraber takımımıza daha büyük destek olacaklar. Ama daha işin yarısındayız. Okullar ara veriyor. Yeni sezonda okullarda açıldığında hiç durmadan forma dağıtımına devam edeceğiz. Hedefimiz 53 bin formayı Rize’nin her köşesine ulaştırmak” dedi.