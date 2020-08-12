  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesi moraller yüksek

Yeniakit Publisher
2020-08-12 19:59:43 -
Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesi moraller yüksek

ERZURUM (AA) - Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda bulunan 2500 rakıma sahip Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Sezona yeni teknik direktörü Stjepan Tomas yönetiminde hazırlanan ve 4 gündür kampta antrenmanlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Yeşil-mavililerin teknik patronu Tomas, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonda taraftarların ofansif futbol oynayan bir takım izleyeceğini aktardı.

Çaykur Rizespor'un Erzurum kampıyla ilgili Tomas, "Burası her anlamda çok güzel. Rakımın yüksek olması, kamp alanlarının tamamı çok güzel. Erzurum'dan sonra Slovenya programı yapmıştık fakat o iptal oldu. Slovenya yerine Bolu'da kampa gireceğiz." diye konuştu.

Tomas, yeni sezon için takıma yapılacak takviyelerin belirlendiğini ifade etti.

Takımdaki moralin yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini aktaran teknik direktör Tomas, şunları kaydetti:

"Hangi mevkiye hangi futbolcuyu düşünüyoruz hepsi belirlendi. Yakında yeni futbolcular da takıma katılacak. Süper Lig'in 21 takıma çıkarılması nedeniyle takımda geniş kadro oluşturulması lazım. Onun planlamasını yapıyoruz. Lige, kupa maçları da eklenince çok sayıda maç yapacağız. Bu yıl ligde Rize sıkıntı yaşamayacak ve daha rahat geçirecek. Süper Lig'de takımların sayısının artması nedeniyle büyük takımlar da iyi transferler yapıyor. Bu sene zor olacak ve takımların güçlü kadro oluşturması gerekiyor. Bu nedenle daha kaliteli bir lig olacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye açıklaması
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de ortak oldu. Tel Aviv, Yunanistan'ın tarafından yer alacağını açıkladı. ..
Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında
Dünya

Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında

Suriye diktatörü Beşşar Esed’in Şam’daki meclis binası önünde konuşma yaparken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve öldü..
Erdoğan Karakuş: Almanya Yunanistan'ı kullanıyor
Gündem

Erdoğan Karakuş: Almanya Yunanistan'ı kullanıyor

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Almanya'nın Yunanistan'ı Türkiye..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı