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Spor

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:29:45 -
Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı açıklamada Ünal Karaman'ın görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Ünal Karaman, sezona başladığı Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'da göreve başladı.

Ligde kalma mücadelesi veren Karadeniz ekibi, Karaman yönetiminde çıktığı 9 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.


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