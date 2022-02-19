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Spor Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti
Spor

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti

Başakşehir mağlubiyetinin ardından Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 13:14:00 -
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti

Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu istifa etti. Deneyimli teknik direktör dün akşam 2-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasından sonra istifanın mesajını vermişti.

"Gerekeni yaparız"

Hamzaoğlu maçın ardından, Bizi istifaya davet ettiler. Nasıl göreve davet ediliyorsak, istifaya da davet edilebiliriz. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa üstümüze düşeni çekinmeden yaparız" açıklamasını yapmıştı.

Yönetime istifasını sundu

Deneyimli teknik direktör bugün yönetime istifasını sundu. Rizespor'da yeni teknik direktörlüğe kimin geçeceği merak konusu oldu.

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