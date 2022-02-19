Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti
Başakşehir mağlubiyetinin ardından Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti.
Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu istifa etti. Deneyimli teknik direktör dün akşam 2-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasından sonra istifanın mesajını vermişti.
"Gerekeni yaparız"
Hamzaoğlu maçın ardından, Bizi istifaya davet ettiler. Nasıl göreve davet ediliyorsak, istifaya da davet edilebiliriz. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa üstümüze düşeni çekinmeden yaparız" açıklamasını yapmıştı.
Yönetime istifasını sundu
Deneyimli teknik direktör bugün yönetime istifasını sundu. Rizespor'da yeni teknik direktörlüğe kimin geçeceği merak konusu oldu.