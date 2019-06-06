0553 313 94 23

Çaykur Rizespor’da İsmail Kartal dönemi başladı

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

06 Haziran 2019 Perşembe 15:57
Çaykur Rizespor’da İsmail Kartal dönemi başladı

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Çaykur Rizespor, 58 yaşındaki Teknik Direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Çaykur Didi Stadı’nda gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Teknik Direktör İsmail Kartal ve kulüp yöneticileri katıldı. Stadyum önünde bir grup taraftar Başkan Kartal ve İsmail Kartal’ı tezahüratlarla karşıladı.


Başkan Hasan Kartal imza töreninde yaptığı açıklamada İsmail Kartal’ın Rizeli olduğunu ve Rizeli olduğu için bir yerine iki çalışacağını ifade etti. Şehir ve yönetim olarak yeni teknik direktörlerinin arkasında olduklarını vurgulayan Hasan Kartal, "Sıkıntısız bir sezon geçirmesi için biz elimizden geleni yapacağız. Rizeli olması nedeniyle bir yerine iki çalışacak. Bundan hiç tereddütümüz yok. Bu sezon ve her sezon başarılı olmak. Hedefimiz Rizepor’u iyi temele oturtmak ve sağlam şekilde yukarı çıkmak olacak. Herkes üzerine düşenin en iyisini yapacaktır. Hocamıza memleketine hoş geldin diyorum" açıklamasını yaptı.



"Muriç’i en çok parayı kim verirse ona veririz"


Oyuncuları Vedat Muriç’in ülke genelinde gündem olduğunu ve konunun spor kamuoyunda çok konuşulduğunu ifade eden Kartal, "Resmi teklif sadece Fransa’nın Toulouse takımından var. Galatasaray’dan ve Fenerbahçe’den sözlü teklif var. Aklımıza yatmayan transferi onaylamayız. Hocamız kalmasını istiyor. Aklımızda bir rakam yok. Bize en fazla parayı kim verirse ona veririz" dedi.


Hasan Kartal, İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını, kulüp, taraftar ve camia ile birlikte olduktan sonra sözleşmenin önemi olmadığını ifade etti.



İsmail Kartal: "


Teknik Direktör İsmail Kartal ise Rizespor’a başarılı olmaya geldiğini ve memleketinin takımı olması sebebiyle fazla çalışacağını ifade etti. Kartal, Çaykur Rizespor’a koşarak geldiğini belirterek, "Tesisleri gezdik. Tesisler bir futbol takımı ve teknik direktörün başarılı olması için dolu. Ben buraya başarılı olmaya geldim. Başarıya aç bir insanım. Tesisler ve taraftarları gördükten sonra ben iki kat değil kat kat daha fazla çalışmak zorundayım. Hayallerimiz var ama hayalci değiliz. Bir bütün ve ekip olacağız. Kırıldığımız, teklediğimiz günler olacak ama bir ekip olacağız. Biz buraya vakit geçirmeye gelmedik. Çalışmaya başarılı olmaya geldik. Zikzaklı bir grafik değil istikrarlı bir futbol kulübü olmaya geldik. Bunun ilerleyen adımları Avrupa olacak. Bu sene ligde kalma düşüncemiz yok. Birçok arkadaşımız ayrıldı. Beğendiğimiz oyuncuları takımda tutmaya çalışıyoruz. Tutamadıklarımızın yerine oyuncularımız var. Bir haftadır çalışıyoruz" diye konuştu.



"Muriç’in kalmasını istiyoruz"


Vedat Muriç konusunda da açıklama yapan Kartal, oyuncunun takımda kalmasını istediğini dile getirdi. Muriç’e yurt içi ve yurt dışından teklifler olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Biz kalmasından yanayız. Kendisi ile konuşup kulüp menfaatleri doğrultusunda başkanımız ile konuşup değerlendireceğiz. Biz ilk etapta gitmesini istemiyoruz. Gönüllü kalmasını istiyoruz. İkinci yarı gelen birçok oyuncu başarılı oldu. Mukaveleleri bitti. Aşı tuttu. Okan hoca ve taraftarlarımız ile takım ligde çok başarılı oldu. Birçok kulüp bu oyuncuların peşine düştü. Bu oyuncuların transferi ortada gidiyor. Hedeflerimize giderken bu oyuncuları aramızda tutmak istiyoruz. Bunu gerçekleştiremezsek yerlerini dolduracak oyuncularımız listemizde var" açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seddar Yavuz kimdir? Ordu Valisi Seddar Yavuz Ekrem İmamoğlu miting
    1. Seddar Yavuz kimdir? Ordu Valisi..
    2. Başkent’te trafik kazası: 3 yaralı
    3. Sapanca ve Karasu'da bayram yoğunluğu
    4. İYİ Parti'de bayramlaşma
    5. Milli Savunma Bakanlığından, bir..
    6. MSB: "Bir TV kanalında TSK’da görev..
    7. Traktör römorkunun altında kalan bebek..
    8. Bayram tatilinde Gölcük Tabiat..
    9. Konya'daki bıçaklı kavga
    10. Bakan Soylu’dan İmamoğlu’nun VIP..
    11. Sivas'ın yeni hocası: Alper ve Aatif..
    12. Trabzonspor Ünal Karaman ile 2 yıllık..
    13. Bayramda sınıra askeri sevkiyatı
    14. Elazığ'daki silahlı saldırı
    15. Yiğidolar, Rıza Çalımbay ile anlaştı
    16. Tut’un taş evleri başka bahara kaldı
    17. Giresun Üniversitesi taban puanları..
    18. Bolvadin’de doğalgaz firmasından..
    19. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    20. Rusya'dan "Venezuala'da askeri üs"..
    21. "DenizBank Açıkhava Konserleri" 9..
    22. "Vadi Açıkhava Konserleri" 28..
    23. Bayram tatilinde trafik kazaları can..
    24. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde..
    25. Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte..
    26. Çalımbay, resmen Sivasspor’da
    27. Otobüs şoförünün fark etmediği kadın..
    28. Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na ayarı..
    29. Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1..
    30. Avro, dolar karşısında ECB sonrası..
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular