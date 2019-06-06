Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi başladı

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreni öncesi kulüp başkanı Hasan Kartal ve teknik direktör İsmail Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'ne gelerek incelemelerde bulundu. Ardından stada geçen İsmail Kartal'ı bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı. Başkan Hasan Kartal ve İsmail Kartal, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hasan Kartal, tören öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezon teknik direktör Okan Burak ile iyi bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, sezon sonunda ailevi nedenlerden dolayı Buruk ile yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İsmail Kartal ile yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Kartal, "Teknik konularda yetkili. Biz yönetim ve şehir olarak, ekibimiz olarak, tüm Rizeliler arkasında olduğumuzu açıkça beyan ediyorum. Sıkıntısız bir sezon geçirmesi için biz elimizden geleni yapacağız. Rizeli olması nedeniyle bir yerine, iki çalışacak. Bundan hiç tereddüdümüz yok." dedi.

Kartal, Çaykur Rizespor'un en büyük hedefinin başarı olduğunu vurgulayarak, "Bu sezon ve her sezon başarılı olmak. Hedefimiz Rizepor'u iyi temele oturtmak ve sağlam şekilde yukarı çıkmak olacak. Herkes üzerine düşenin en iyisini yapacaktır. Hocamıza 'Memleketine hoş geldin' diyorum." diye konuştu.

İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ama kontratın hiçbir öneminin olmadığını dile getiren Kulüp Başkanı Hasan Kartal, İsmail Kartal'ın mutlu olduğu müddetçe görevde olacağını, çok iyi bir teklif gelmesi halinde onun da kesinlikle önünü kapatmayacaklarını söyledi.

Kartal, Vedat Muric olayının spor kamuoyunda çok konuşulduğuna dikkati çekerek, "Resmi teklif sadece Fransa'nın Toulouse takımından var. Galatasaray ve Fenerbahçe'den sözlü teklif var. Aklımıza yatmayan transferi onaylamayız. Hocamız kalmasını istiyor. Aklımızda bir rakam yok. Bize en fazla parayı kim verirse ona veririz." ifadelerini kullandı.





- İsmail Kartal'ın görüşleri





Teknik Direktör İsmail Kartal ise memleketinin takımını çalıştıracağı için mutlu olduğunu söyledi.

Rize'ye gelmesinde en büyük payın Rizeli olması ve Rizeli yönetici ve bazı dostlarının kendisini içten istemeleri ve kabul etmeleri olduğuna işaret eden Kartal, şunları kaydetti:

"Buraya koşarak, isteyerek gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tesisleri gezdik. Tesisler bir futbol takımı ve teknik direktörün başarılı olması için dolu. Ben buraya başarılı olmaya geldim. Başarıya aç bir insanım. Tesisler ve taraftarları gördükten sonra ben iki kat değil, kat kat daha fazla çalışmak zorundayım."

Kartal, geçmiş yıllardan bugüne kadar Çaykur Rizespor'un iniş ve çıkışları olduğunu belirterek, "Bu grafiği ortadan kaldırmak ve etkili bir kulüp olduğumuzu rakiplerimize hissettirmek için sahada vereceğimiz mücadeleyle hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz. Hayallerimiz var ama hayalci değiliz. Bir bütün ve ekip olacağız. Kırıldığımız, teklediğimiz günler olacak ama bir ekip olacağız." ifadesini kullandı.

Başarının sırrının çalışmak olduğunu vurgulayan Kartal, "Biz buraya vakit geçirmeye gelmedik. Çalışmaya, başarılı olmaya geldik. Zikzaklı bir grafik değil, istikrarlı bir futbol kulübü olmaya geldik. Bunun ilerleyen adımları Avrupa olacak. Birçok arkadaşımız ayrıldı. Beğendiğimiz oyuncuları takımda tutmaya çalışıyoruz. Tutamadıklarımızın yerine oyuncularımız var. Bir haftadır çalışıyoruz." diye konuştu.

Vedat Muric'in genç ve başarılı olduğunu kaydeden Kartal, şu değerlendirmede bulundu:

"Yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Biz ilk etapta gitmesini istemiyoruz. Gönüllü kalmasını istiyoruz. İkinci yarı gelen birçok oyuncu başarılı oldu. Mukaveleleri bitti. Aşı tuttu. Okan hoca ve taraftarlarımız ile takım ligde çok başarılı oldu. Birçok kulüp bu oyuncuların peşine düştü. Bu oyuncuların transferi ortada gidiyor. Hedeflerimize giderken bu oyuncuları aramızda tutmak istiyoruz. Getiremezsek yerlerini dolduracak oyuncularımız listemizde var."

Kartal, yeni sezon çalışmalarına 1-7 Temmuz'da Rize'de başlayacaklarını sözlerine ekledi.



