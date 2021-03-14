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Spor Çaykur Rizespor’da, Galatasaray maçı hazırlıkları
Spor

Çaykur Rizespor’da, Galatasaray maçı hazırlıkları

19 Mart Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 16:46:00 -
Çaykur Rizespor’da, Galatasaray maçı hazırlıkları

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

İdmana, sakatlığı bulunan Remy, Yasin Pehlivan ve Donsah katılmadı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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